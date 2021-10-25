МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба ожидает, что Россия по итогам 2021 года выйдет на самые высокие показатели по внешнеторговому обороту с 2014 года, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов. ФТС перевыполнила годовой план по перечислениям в бюджет

"Рекордные показатели по внешнеторговому обороту у нас были в 2012-2013 годах. Скорее всего, таких показателей достигнуто не будет, потому что тогда были очень высокие цены на нефть — более 100 долларов за баррель. Но, по нашим оценкам, Россия в этом году покажет самые высокие показатели по внешней торговле, начиная с 2014 года", — сказал он.

Внешнеторговый оборот России в 2014 году, по данным таможенной статистики, составлял 783 миллиарда долларов (экспорт — 497 миллиардов долларов, импорт — 286 миллиардов). По последним данным ФТС, за январь-август 2021 года внешнеторговый оборот России составил 488 миллиардов долларов (299,7 миллиарда — экспорт, 188,3 миллиарда — импорт).

Отвечая на вопрос о возможных темпах роста в следующем году, Давыдов отметил, что здесь очень много факторов. "Мы видим, что сейчас идет очередная волна коронавируса, это очень сильно влияет. В 2020 году первое полугодие было провальным для мировой торговли в связи с коронавирусными событиями. Сейчас мы видим, что временами начинают рваться цепочки товаропроводящие, то в Китае встают порты, то контейнеровоз встал поперек Суэцкого канала. Это все оказывает очень сильное влияние на мировую экономику в целом, и мы как часть мировой внешнеторговой системы не можем оставаться в стороне", — пояснил собеседник агентства.

При этом он указал, что для России в принципе складывается благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. "Во многом она способствовала и росту ВВП в этом году. Насколько все эти тенденции сохранятся в следующем году, думаю, что серьезно вряд ли кто возьмется предсказывать", — добавил первый замглавы ведомства.