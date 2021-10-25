МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Евросоюз крайне чувствителен к колебаниям цен на мировом рынке энергии вследствие высокой доли импорта в этой сфере. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции "Неделя устойчивой энергии".

"Сейчас мы видим глобальное удорожание цен энергию… Европа сейчас импортирует 97% (потребляемой — ред.) нефти, 44% — угля и 90% — газа. Это делает нашу экономику чрезвычайно чувствительной к колебаниям цен на мировом энергетическом рынке и делает нас зависимыми", — отметила она.

Сильный рост цен на газ, который подстегнул и серьёзное увеличение стоимости электроэнергии в Евросоюзе, показывает, что ЕС необходимо увеличивать использование энергии из возобновляемых источников и сокращать зависимость от ископаемого топлива, также считает глава ЕК.