МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот России за январь-сентябрь 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%, до 540 миллиардов долларов, сообщил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Следует отметить, что в этом году в целом товарооборот Российской Федерации по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличился на 35 процентов и составляет 540 миллиардов долларов США. Экспорт у нас составляет 310 миллиардов долларов и импорт – 230 миллиардов долларов, то есть у нас в целом положительное сальдо", — сказал Булавин.

"Конечно, в этих объемах есть разные составляющие: стоимостной рост и импорта, и экспорта, введенные платежи на поставки зерна, леса, но в то же время мы считаем, что есть и такая составляющая, как эффективность таможенного оформления в центрах электронного декларирования. С возрастающим потоком по товарообороту мы справляемся достаточно успешно", — добавил он.