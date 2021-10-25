2021-10-25T15:18:06+03:00
2021-10-25T15:18:06+03:00
2021-10-25T15:18:06+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20211025/835033462.html
Оборот внешней торговли России с начала года вырос на треть
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Внешнеторговый оборот России за январь-сентябрь 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%, до 540 миллиардов долларов, сообщил руководитель... ПРАЙМ, 25.10.2021
криптовалюты, финансы, экономика, мировая экономика, новости
https://1prime.ru/images/83242/85/832428508.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83242/85/832428508.jpg
https://1prime.ru/images/83242/85/832428507.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83242/85/832428507.jpg
https://1prime.ru/images/83242/85/832428506.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83242/85/832428506.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот России за январь-сентябрь 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%, до 540 миллиардов долларов, сообщил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Следует отметить, что в этом году в целом товарооборот Российской Федерации по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличился на 35 процентов и составляет 540 миллиардов долларов США. Экспорт у нас составляет 310 миллиардов долларов и импорт – 230 миллиардов долларов, то есть у нас в целом положительное сальдо", — сказал Булавин.
"Конечно, в этих объемах есть разные составляющие: стоимостной рост и импорта, и экспорта, введенные платежи на поставки зерна, леса, но в то же время мы считаем, что есть и такая составляющая, как эффективность таможенного оформления в центрах электронного декларирования. С возрастающим потоком по товарообороту мы справляемся достаточно успешно", — добавил он.