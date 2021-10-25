МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян в октябре вернулись к максимальным значениям за последние пять лет, до уровня в 13,6%, говорится в материалах Банка России.

"По данным опроса ООО "инФОМ", проводимого по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения в октябре увеличились, превысив локальный максимум июля 2021 года, и достигли максимальных значений с ноября 2016 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,6% (рост на 1,3 процентного пункта к сентябрю)", — сказано в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

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При этом в октябре произошло увеличение доли тех респондентов, которые формируют свои инфляционные ожидания исходя из текущей динамики цен на продукты. Она составила 46% от всех опрошенных (включая и тех, кто обычно не делает предположений о будущей инфляции). Это тоже максимум с октября 2018 года. При формировании инфляционных ожиданий респонденты также часто обращают внимание на текущее изменение цен на бензин (43% опрошенных), колебания курса рубля (40%), ситуацию с урожаем (35%).

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.