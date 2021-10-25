МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Возвращение Банком России инфляции к цели вблизи 4% к концу 2022 года потребовало от регулятора более решительных действий, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на конференции ACI Russia eFX Summit 2021.

Банк России выстрелил по цели

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне инфляции, разогнавшейся до максимума с февраля 2016 года, ожидали менее решительного шага от регулятора — в 0,5 процентного пункта.

"Очень важно для Банка России все-таки добиться того, чтобы мы к концу следующего года получили инфляцию вблизи 4%. Наша цель — инфляция вблизи 4%. С точки зрения приоритетов Банка России это предполагает более решительные действия по денежно-кредитной политике, чтобы мы успели с учетом лагов, которые и до пяти кварталов могут доходить, повлиять на динамику цен через трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики, чтобы к концу следующего года мы имели инфляцию 4-4,5%", — заявил Морозов.

Он добавил, что анализ ЦБ показал, что при более низкой ключевой ставке такую инфляцию обеспечить не удастся.

Инфляция в России на 18 октября ускорилась до 7,78% в годовом выражении с 7,63% на 11 октября, сообщало ранее Минэкономразвития.