МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин наградил президента группы "Синара" Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.

Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Пумпянского Дмитрия Александровича — президента акционерного общества "Группы "Синара", Свердловская область", — говорится в указе.