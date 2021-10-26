МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Илья Крамник рассказал lenta.ru, как переворот в Судане может сказаться на российских интересах в Африке. Судан прекратил прием нефтяных танкеров из-за протестов на востоке

Он отметил, что у России существуют серьезные военные и экономические интересы в Судане, и добавил, что крупные военные и экономические проекты в странах Африки должны опираться на связи в соответствующих элитах, которые позволят продолжать работу над этим проектами, независимо, кто организует очередной переворот.

По его словам, если основания для укорененности или способности защитить свои интересы в стране нет, то довольно быстро можно потерять любые инвестиции. "У России есть значительные военные и экономические интересы в Судане. Можно понадеяться, что во всяком случае наши крупные экономические игроки и, конечно же, военные ведомства знают, что делают и с кем имеют дело и готовы к подобному развитию событий", — добавил эксперт.

Также он отметил, что у Москвы есть долгосрочный интерес к Африке, и даже если в Судане не будет построена российская база, это не повод отказываться от идеи разместить базу на африканской территории в принципе.

"Сам проект наличия военной базы, которая позволит нам присутствовать там, которая позволит обеспечить наши экономические интересы в том числе, этот проект должен быть реализован независимо от развития политических событий в любой конкретной африканской стране", — считает Крамник.