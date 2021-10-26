МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Отделения "Почты России" с 30 октября по 7 ноября будут работать по обычному графику, но 3, 4 и 5 ноября их график работы изменится в связи с Днем народного единства, сообщает компания. В России на нерабочей неделе закроют учреждения культуры

"Четвертое ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.. 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше, кроме отделений с круглосуточным режимом работы", — говорится в сообщении.

Пятого ноября, как указывает компания, отделения "Почты" будут принимать клиентов по графику субботы. С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

"В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов", — добавляет "Почта".

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. У компании 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. Российской Федерации принадлежит 100% акций почтового оператора.