С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — ПРАЙМ. Счетная палата РФ проведет свои оценки влияния на экономику введения нерабочих дней в РФ на фоне коронавируса, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. "Почта России" изменит график работы в связи с Днем народного единства

"Конечно, повлияет. И уже правительство дало свои оценки, в том числе потерь, которые могут произойти", — заявил Кудрин журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли на экономику введение в России нерабочих дней.

"Есть разные оценки, но Счетная палата еще не проводила свои", — добавил он.