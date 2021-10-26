Президент РФ Путин подписал закон об исполнении бюджета России за прошлый год с дефицитом 3,8% ВВП
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВП. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам — 22,822 триллиона. Исполнение бюджета составило по доходам 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам — 116%.
При этом доля доходов бюджета по отношению к ВВП в 2020 году сложилась на уровне 17,5%, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного показателя за 2019 год. А расходы бюджета за прошлый год по сравнению с предыдущим годом выросли на 4,7 процентного пункта, составив 21,3% ВВП. В результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, ранее в октябре представляя отчет депутатам, заметил, что 2020 год был крайне непростым: начало пандемии, вынужденное ограничение работы предприятий и рекордное снижение цен на энергоносители потребовало неординарных мер по мобилизации финансовых ресурсов и управлению ими для быстрого реагирования на новые вызовы.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин также отмечал, что 2020 год был беспрецедентным вызовом для нового правительства, которое приняло ряд сложных и своевременных решений. Счетная палата признала достоверной бюджетную отчетность за 2020 год.
А председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров особо отмечал, что все социальные обязательства и поставленные президентом задачи, независимо от тех условий, в которых стране пришлось развиваться в 2020 году, выполнены полностью.
https://1prime.ru/state_regulation/20211026/835041593.html