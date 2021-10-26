МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВП. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперты рассказали, на что потратят новый бюджет России

Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам — 22,822 триллиона. Исполнение бюджета составило по доходам 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам — 116%.

При этом доля доходов бюджета по отношению к ВВП в 2020 году сложилась на уровне 17,5%, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного показателя за 2019 год. А расходы бюджета за прошлый год по сравнению с предыдущим годом выросли на 4,7 процентного пункта, составив 21,3% ВВП. В результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, ранее в октябре представляя отчет депутатам, заметил, что 2020 год был крайне непростым: начало пандемии, вынужденное ограничение работы предприятий и рекордное снижение цен на энергоносители потребовало неординарных мер по мобилизации финансовых ресурсов и управлению ими для быстрого реагирования на новые вызовы. Минфин изучит влияние льгот по НДПИ на бюджет

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин также отмечал, что 2020 год был беспрецедентным вызовом для нового правительства, которое приняло ряд сложных и своевременных решений. Счетная палата признала достоверной бюджетную отчетность за 2020 год.

А председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров особо отмечал, что все социальные обязательства и поставленные президентом задачи, независимо от тех условий, в которых стране пришлось развиваться в 2020 году, выполнены полностью.