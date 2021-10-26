МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Рост ВВП России по итогам 2021 года будет не ниже 4,5%, в следующем году — в районе 3%, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Греф назвал возможные драйверы роста российской экономики

"В целом мы видим быстрое восстановление экономики. В этом году, по нашим оценкам, экономический рост будет в районе 4,5%, не ниже, наверное, чем 4,5%, и в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие", — сказал Греф.

Он отметил, что динамика роста в 2022 году будет зависеть от рыночной конъюнктуры. "Но ожидания достаточно неплохие, все-таки тоже в районе 3% в следующем году. Рост выше, чем ожидали изначально", — добавил он.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики в 2021 году на 4,2%, прогноз Банка России — на 4-4,5%.