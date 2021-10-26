МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в сентябре увеличились на 14% по сравнению с пересмотренным показателем августа, до 800 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Китай и США обсудили координацию макроэкономической политики

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя на 2,7% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 760 тысяч. Показатель августа был пересмотрен до 702 тысяч с 740 тысяч.

По сравнению с сентябрем 2020 года, когда индикатор составлял 971 тысячу, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали снижение на 17,6%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.