МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в октябре вырос до 113,8 пункта с пересмотренного показателя сентября в 109,8 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Продажи новостроек в США увеличились в сентябре

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, напротив, прогнозировали снижение показателя до 108,3 пункта с первоначального значения сентября в 109,3 пункта.

Также и индекс экономических ожиданий в США увеличился — до 91,3 пункта с пересмотренного уровня сентября в 86,7 пункта. Первоначально показатель за сентябрь составлял 86,6 пункта.

Индекс экономических условий также вырос — до 147,4 пункта с пересмотренного значения сентября в 144,3 пункта (изначально показатель составлял 143,4 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.