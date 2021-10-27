Экс-глава Lehman Brothers Макдональд посоветовал покупать серебро, а не криптовалюту
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Инфляция в США сохранится на нынешнем уровне в ближайшие три года, поскольку пандемия затронула цепь поставок, и восстановление экономики затрудняет недостаток топлива и рабочей силы, а вкладывать нужно не в криптовалюту, а в твердые активы, например, серебро, заявил РИА Новости бывший руководитель Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.
"Вероятно, существует десять факторов, которые делают инфляцию устойчивой. На этот раз происходит выход не из финансового кризиса, а из ситуации военного типа. Сбои в цепочках поставок, стоимость транспортировки нефти — это вызывает очень устойчивую инфляцию. Она сохранится в течение ближайших трех лет", — сказал Макдональд.
По словам эксперта, который работал в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года, нынешняя ситуация не похожа на то время.
Он отметил, что дополнительные федеральные расходы в США могут не решить проблему, а, наоборот, подстегнуть инфляцию.
"Если вы получаете чеки от дяди Сэма, зачем возвращаться на работу? Это вызывает связанную с зарплатой инфляцию — "Амазону" приходится платить больше", — пояснил он.
Экономический кризис в США Макдональд не предсказывает, а вот криптовалютный пузырь вполне может возникнуть, но не такой проблемный, как в ситуации с Lehman Brothers, потому что сейчас сильнее экономика. По его словам, криптовалюта — это не инвестиция, а, скорее, азартная игра, поэтому и вкладывать он советует не в финансовые активы, а в твердые, например, в серебро.
"Думаю, серебро — это лучшая инвестиция в мире прямо сейчас, если вас беспокоит инфляция. Индустриальное серебро, я думаю, вырастет процентов на 300 в следующее десятилетие", — сказал Макдональд, добавив, что уран тоже можно рассматривать как достойное вложение.
США в последние месяцы столкнулись с проблемой перебоев с поставками потребительских товаров. Дефицит привел к инфляции и косвенно способствует росту цен на энергоносители. С увеличением потока товаров не справляются порты, где скапливаются контейнеровозы в ожидании разгрузки. Для решения проблемы администрация объявила о переводе двух крупнейших морских портов страны в калифорнийских городах Лос-Анджелес и Лонг-Бич на круглосуточный режим работы без выходных и праздников.
По данным минтруда США, инфляция в стране в сентябре показывала максимумы, подобных рекордов не фиксировалось с августа 2008 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20211027/835046934.html