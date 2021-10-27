МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Инфляция в США сохранится на нынешнем уровне в ближайшие три года, поскольку пандемия затронула цепь поставок, и восстановление экономики затрудняет недостаток топлива и рабочей силы, а вкладывать нужно не в криптовалюту, а в твердые активы, например, серебро, заявил РИА Новости бывший руководитель Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. Выяснилось, как экологические законы повлияют на иностранные инвестиции

"Вероятно, существует десять факторов, которые делают инфляцию устойчивой. На этот раз происходит выход не из финансового кризиса, а из ситуации военного типа. Сбои в цепочках поставок, стоимость транспортировки нефти — это вызывает очень устойчивую инфляцию. Она сохранится в течение ближайших трех лет", — сказал Макдональд.

По словам эксперта, который работал в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года, нынешняя ситуация не похожа на то время.

Он отметил, что дополнительные федеральные расходы в США могут не решить проблему, а, наоборот, подстегнуть инфляцию.

"Если вы получаете чеки от дяди Сэма, зачем возвращаться на работу? Это вызывает связанную с зарплатой инфляцию — "Амазону" приходится платить больше", — пояснил он.

Экономический кризис в США Макдональд не предсказывает, а вот криптовалютный пузырь вполне может возникнуть, но не такой проблемный, как в ситуации с Lehman Brothers, потому что сейчас сильнее экономика. По его словам, криптовалюта — это не инвестиция, а, скорее, азартная игра, поэтому и вкладывать он советует не в финансовые активы, а в твердые, например, в серебро.

"Думаю, серебро — это лучшая инвестиция в мире прямо сейчас, если вас беспокоит инфляция. Индустриальное серебро, я думаю, вырастет процентов на 300 в следующее десятилетие", — сказал Макдональд, добавив, что уран тоже можно рассматривать как достойное вложение.

США в последние месяцы столкнулись с проблемой перебоев с поставками потребительских товаров. Дефицит привел к инфляции и косвенно способствует росту цен на энергоносители. С увеличением потока товаров не справляются порты, где скапливаются контейнеровозы в ожидании разгрузки. Для решения проблемы администрация объявила о переводе двух крупнейших морских портов страны в калифорнийских городах Лос-Анджелес и Лонг-Бич на круглосуточный режим работы без выходных и праздников.

По данным минтруда США, инфляция в стране в сентябре показывала максимумы, подобных рекордов не фиксировалось с августа 2008 года.