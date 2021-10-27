МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в ноябре вырос до 0,9 пункта с пересмотренного значения октября в 0,4 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. В Германии не увидели угроз из-за сертификации "Северного потока-2"

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, напротив, снижения показателя до минус 0,5 пункта.

Значение октября было пересмотрено до 0,4 пункта с 0,3 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в октябре снизился до 46,6 пункта с 48,5 пункта в сентябре. Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат уменьшился до 23,3 пункта с 37,4 пункта месяцем ранее. При этом, "готовность потребителей покупать" увеличилась до 19,4 пункта с 13,4 пункта месяцем ранее.

"Благодаря тому, что индекс доверия потребителей растет второй месяц подряд, настроения потребителей бросают вызов растущей инфляции. Граждане Германии, видимо, ожидают дальнейшего роста цен. Именно поэтому они считают целесообразным совершать покупки, чтобы избежать еще более высоких цен", — прокомментировал данные эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).