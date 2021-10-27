ВЕРОНА (Италия), 27 окт — ПРАЙМ. Бороться с текущей инфляцией только монетарными методами недостаточно; глобальной торговле нужно время, что набрать обороты и преодолеть последствия пандемии, считает председатель совета директоров "Банка Интеза", глава ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. Банк России заявил о стремлении вернуть инфляцию к цели

В интервью РИА Новости он отметил, что активное восстановление мировой экономики сопровождается резким ускорением роста цен.

"Причем рост темпов инфляции связан не только с монетарными стимулами, которые активно применяются для борьбы с последствиями пандемии. Мы сталкиваемся с нарушением цепочек поставок, ассиметричным спросом и предложением на различные группы товаров, неравномерным снятием ограничений в различных регионах мира", — сказал Фаллико.

"Поэтому недостаточно бороться с текущей инфляцией только монетарными методами, такими как сворачивание программ количественного смягчения, повышение ставок ведущими центробанками. Необходимо время для восстановления производства и поставок. Глобальная торговля должна набрать обороты, чтобы закрыть текущие разрывы", — подчеркнул он. Эксперт объяснил связь повышения ключевой ставки и инфляции в России

При этом он эксперт указал, что рост процентных ставок может охладить спрос на кредиты. "Но не надо забывать, что при высокой инфляции реальные ставки по вкладам остаются отрицательными или находятся на низком уровне", — добавил Фаллико.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.