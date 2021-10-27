МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Кабмин РФ выделил более 47,1 миллиарда рублей на соцвыплаты по временной нетрудоспособности в четвертом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба российского правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заканчивается срок обращений за выплатами к началу учебного года

Средства будут направлены Фонду социального страхования (ФСС). Российский премьер поручил обеспечить оперативное выполнение данного распоряжения.

Отмечается, что решение о дополнительном финансировании социальных выплат было принято в связи с возросшей нагрузкой на бюджет ФСС из-за COVID-19. Данная мера позволит избежать задержки выплат для граждан, говорится в сообщении.

"Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты", — приводятся слова Михаила Мишустина.