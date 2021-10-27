МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В России наблюдается тенденция роста числа занятых, но текущая ситуация может внести коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России". Более трети россиян поменяли работу из-за пандемии

"Анализ помесячной динамики этого показателя свидетельствует о четкой тенденции роста занятости населения, конечно, определенные коррективы в этот положительный тренд может внести сегодняшняя ситуация", — сказала она. При этом уровень регистрируемой безработицы составляет 1,2%, в органах службы занятости в качестве безработных на конец сентября зарегистрировано 877 тысяч человек, что на 2,8 миллиона (76,2%) меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В 34 регионах РФ пока не достигли допандемические показателеи по уровню занятости пока не достигнуты подчеркнула Голикова.

По ее словам, программа помощи занятости молодежи позволит ежегодно охватывать прямыми мерами 380 тысяч человек, а косвенными — около 5 миллионов. Уточняется, что основные направления программы включают карьерные стратегии в соответствии с личностными способностями, образованием, потребностями рынка и работодателей. Путин заявил, что рынок труда в России восстановился после пандемии

Цифровизация государственного управления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка, ожидает Голикова.

Вице-премьер прогнозирует, что численность работающих в классических формах занятости снизится на 12%, а числео занятых в России сократится более чем на 1 миллион за ближайшие 10 лет. При этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведет к увеличению среднего возраста занятых на рынке труда.