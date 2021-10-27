МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Новые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, не будут иметь значительное влияние на экономику России, заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Попова: грядущие нерабочие дни – это не локдаун

В России с 30 октября по 7 ноября вводят нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти регионов могут вводить их раньше, исходя из ситуации на местах. Например, в Москве нерабочие дни начнутся с 28 октября. В первую очередь ограничения коснутся сфер торговли, общепита и услуг.

"Мы считаем, что новый локдаун, который вокруг режима нерабочих дней был введен, будет иметь незначительное влияние на макроэкономические показатели в стране. Мы оцениваем, что локдаун недельной продолжительности влияет на динамику ВВП России как минус 0,1 п.п. роста ВВП", — заявил Пьянов.

По его словам, продолжительность локдауна имеет меньшее значение для ВВП, чем жесткость ограничений.