МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Число занятых в России на 400 тысяч превышает допандемический уровень 2019 года, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова в ходе круглого стола комитета Госдумы по молодежной политике. Голикова оценила состояние российского рынка труда

"Численность занятых превышает на 400 тысяч тот допандемический показатель 2019 года, к которому у нас было поручение президента его достичь, и составляет сейчас 72,3 миллиона человек", — сказала она.

Менее 835 тысяч человек зарегистрированы в центрах занятости безработными при более чем 2 миллионах вакансий на портале "Работа в России", добавила замглавы Минтруда.

"На регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных у нас, по состоянию на вчерашний день, находятся менее 835 тысяч человек, а соискателям на портале "Работа в России" представлено более 2 миллионов вакансий", — уточнила Мухтиярова.