БЕРЛИН, 27 окт — ПРАЙМ. Прогноз роста экономики ФРГ на 2021 год по сравнению с ожиданиями начала года ухудшен на 0,9 процентного пункта — до 2,6%, на 2022 год — улучшен на 0,5 процентного пункта, до 4,1%, далее ожидается нормализация годовых темпов роста на уровне 1-2%, заявил врио министра экономики страны Петер Альтмайер. Доверие потребителей к экономике Германии в ноябре неожиданно выросло

"В этом году экономика вырастет на 2,6%, прогноз довольно надежный, так как мы сейчас находимся в октябре… По сравнению с прогнозом в начале года в 3,5% мы оказались на 0,9% ниже. Это значительная корректировка, но было бы неверным спекулировать на затруднениях в цепочках поставок, не зная, как они будут развиваться", — сказал Альтмайер на пресс-конференции.

Он добавил, что на поставки оказал влияние и тот факт, что пандемия коронавируса "проходила более остро в некоторых государствах". "Исходим из того, и это хорошая новость, что рост не закончится, он будет продолжен в следующем году. И даже в этом году мы отмечаем один из наивысших подъемов по сравнению с недавним прошлым. Мы повысили ожидания на 2022 год, как я уже сказал, с 3,6% в начале года до 4,1%, это рост на 0,5%. И мы ожидаем с 2023 года нормализации с 1-2% в год", — отметил глава минэкономики.

Среди причин, по которым экономика ФРГ восстанавливается после кризиса недостаточно быстро, Альтмайер назвал нарушения поставок и высокие цены на энергоносители, в частности "исторически высокие цены на газ", которые привели к росту стоимости производства электричества.