МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Рост промышленного производства в России в сентябре ускорился до 6,8% в годовом выражении с 4,6% в августе, в месячном выражении рост составил 3,5%, сообщил в среду Росстат. Годовая инфляция в России на 25 октября ускорилась до 7,97%

Как указывается в сообщении, по итогам третьего квартала промпроизводство выросло на 6,2%, в январе-сентябре – на 4,7% в годовом выражении.

В сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем промышленность выросла на 3,5%, с исключением сезонного и календарного факторов — на 1,7%.

В публикации Росстат также уточнил данные по росту промпроизводства за август до 4,6% в годовом выражении (прежняя оценка — рост на 4,7%).

Согласно данным Росстата, в сентябре рост добычи полезных ископаемых ускорился до 9,5% после роста на 6,6% в годовом выражении в августе (по итогам третьего квартала рост составил 9,4%, в январе-сентябре — 3% год к году). Обрабатывающая промышленность в сентябре выросла на 4,6% в годовом выражении после роста на 2,9% месяцем ранее (в третьем квартале рост на 3,7%, в январе-сентябре – на 5,2% год к году). В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в сентябре составил 9,1% после 6,8% в августе (рост в третьем квартале – на 7,6%, в январе-сентябре – на 7,7% год к году). В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост замедлился до 10,7% с 12,7% в августе (в третьем квартале рост на 13,7%, в январе-сентябре — на 18,9%).

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост промпроизводства составит 4,2% после снижения на 2,1% в 2020 году. По итогам первого полугодия текущего года рост промышленности оценивается в 4% (во втором квартале рост составил 9,7% год к году, в первом квартале было снижение на 1,3%).