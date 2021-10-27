ЖЕНЕВА, 27 окт — ПРАЙМ. Представители США, Евросоюза и Украины во Всемирной торговой организации (ВТО) подвергли критике торговую политику России, Индия и Китай, напротив, отметили позитивные изменения, в частности, отказ от протекционизма, сообщил журналистам источник в Женеве. Путин поручил "Газпрому" повышать объем газа в европейских хранилищах

Всемирная торговая организация в среду начала рассмотрение второго обзора торговой политики РФ. Обзоры торговой политики – мероприятия, предусмотренные соглашениями ВТО, в рамках которых торговая и связанная с ней политика стран-членов изучаются и оцениваются через определенные промежутки времени. Также с помощью обзоров отслеживаются важные события, которые могут повлиять на мировую торговую систему. Россия проходит обзор своей торговой политики раз в четыре года, первый состоялся в 2016 году.

РФ ЗАЯВИЛА О ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ С ВТО В ЕЕ ОСНОВАНИИ

По словам торгового источника, делегацию РФ в Женеве возглавляет директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. Российская сторона сообщила, что получила 1017 вопросов от 35 членов ВТО и уже предоставила 876 ответов.

"Екатерина Майорова взяла слово, чтобы заявить, что годы, прошедшие с момента предыдущего обзора торговой политики, были отмечены растущей напряженностью в сфере торговли, экономической и правовой неопределенностью и вызовами для многосторонней торговой системы", — сообщил собеседник.

По его словам, Майорова также заявила, что инклюзивный рост мировой экономики сдерживается новыми поведенческими привычками некоторых членов ВТО, часто основанных на одностороннем подходе, принуждении и дискриминации. Политизация торговли также была одной из серьезных проблем, сказала представитель Минэкономразвития. Тем не менее, по словам источника, Майорова подчеркнула, что Россия по-прежнему твердо привержена многосторонней торговой системе с ВТО в ее основании.

"Членство в ВТО способствовало решению задач содействия развитию и диверсификации российской экономики, расширению ассортимента и географии экспорта, а также привлечению иностранных инвестиций. В результате за 2016-2019 годы внешнеторговый оборот России увеличился на 43%: экспорт товаров увеличился на 48,6%, а импорт — на 34,2%. В сфере услуг за тот же период также наблюдался стабильный рост в среднем на 3,9 % в год", — сообщил собеседник со ссылкой на представителя Минэкономразвития. Годовая инфляция в России на 25 октября ускорилась до 7,97%

США, ЕС И УКРАИНА ВЫСТУПИЛИ С КРИТИКОЙ ОБЗОРА

Как заявил торговый источник, в ходе заседания в среду слово взяли более 40 членов ВТО и Сербия, которая имеет статус наблюдателя. Так, по его данным, США заявили, что, хотя Россия предприняла шаги для продвижения принципов и целей организации – снижения тарифов ВТО, совершенствования таможенных процедур и снижения некоторых экспортных пошлин – ее действия отражают отступление от основных принципов ВТО: недискриминации, предсказуемости, прозрачности и честной конкуренции.

В частности, США пожаловались на то, что Россия "пошла по пути насильственной локализации", вводя требования к содержанию местного компонента в ряде отраслей и последовательно увеличивая объем местного компонента, необходимый для соответствия определению "Сделано в России", требуя от IT-компаний легального присутствия в РФ и требуя от компаний хранить определенные данные на территории России.

В свою очередь представитель Европейского союза на заседании отметил, что "усилия России по выполнению конструктивной роли в различных областях ВТО не остались незамеченными". Однако ЕС отметил, что с момента присоединения РФ к ВТО российские власти "расширили, а не сократили масштабы своей политики импортозамещения". По его утверждению, это не только негативно сказывается на торговле с Евросоюзом, но и в большинстве случаев делается в ущерб российским потребителям.

"По мнению ЕС, аргументы, используемые российскими властями для оправдания протекционистской политики, а именно то, что они являются прямым следствием санкций отдельных экономик в отношении Российской Федерации, являются сомнительными", — сообщил источник.

В то же время представитель Украины заявил, что увеличение числа официальных споров, инициированных против России в ВТО, а также многочисленные озабоченности, высказанные членами организации в течение отчетного периода, показывают, что широкий спектр торговых ограничительных мер РФ "создает новые торговые барьеры и подрывает преимущества членства в ВТО".

Так, украинский представитель выразил большую озабоченность постановлением правительства РФ от 2018 года о запрете на ввоз в Россию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через Украину.

"Этот запрет все еще действует до 31 декабря 2021 года и продолжает закрывать области международной торговли, вызывая постоянную неопределенность и экономический ущерб для трейдеров", — сказал источник со ссылкой на представителя Украины. Эксперты порекомендовали россиянам запастись долларами

КИТАЙ ПОДДЕРЖАЛ ОТКАЗ РФ ОТ ПРОТЕКЦИОНИЗМА, ИНДИЯ ОТМЕТИЛА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ

Как сообщил журналистам собеседник, представитель Китая подчеркнул, что Россия придерживалась курса на диверсификацию экономики и повышение инвестиционной привлекательности внутреннего рынка, совершенствуя законодательное регулирование, поддерживая и развивая многостороннюю торговую систему и противодействуя торговому протекционизму.

"Китай высоко оценил решительную поддержку Россией многосторонней торговой системы и ее явный отказ от протекционизма. Он также приветствовал вклад России в обсуждение реформы ВТО и заявил, что разделяет с Россией убежденность в том, что полноценное функционирование двухуровневой системы урегулирования споров путем восстановления Апелляционного органа является вопросом первостепенной важности", — сказал источник.

Представитель Индии заявил, что высоко оценивает позитивные изменения в экономической, торговой и инвестиционной политике России.

"Отмечая негативное воздействие пандемии COVID-19 на российскую экономику в 2020 году, Индия с удовлетворением подчеркнула, что продуманная политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили Российской Федерации справиться с последствиями этих неблагоприятных потрясений", — отметил собеседник в разговоре с журналистами.

Кроме того, представитель Индии в ВТО поблагодарил Россию за поддержку, оказанную стране во время пандемии COVID-19 с поставками медикаментов против коронавируса, и упомянул о партнерстве с РФ по производству российской вакцины "Спутник V".

Обзор торговой политики РФ продолжится в ВТО 29 октября.