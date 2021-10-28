МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи примет участие в саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), он будет приурочен к 30-летию начала отношений между Москвой и организацией, сообщили в пресс-службе Кремля. Лавров назвал преимущества усиления сотрудничества АСЕАН и ЕАЭС

В ходе видеоконференции лидеры стран подведут итоги сотрудничества между Россией и государствами-участниками АСЕАН, а также обсудят возможности расширения политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Кроме того, ожидается обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В состав АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия с 1996 года является полномасштабным партнером по диалогу с ассоциацией. В 2016 году на саммите Россия — АСЕАН в Сочи стороны приняли декларацию и план действий с целью вывести сотрудничество Москвы и организации на уровень стратегического партнерства.

На следующем саммите в 2018 году в Сингапуре Путин заявил, что за два прошедших года удалось многое сделать. В частности, президент тогда сообщил, что был активизирован политический диалог (в 2017 году в Джакарте появилось постпредство России при АСЕАН), продолжилось развитие экономических связей, был налажен регулярный диалог по линии АСЕАН — Евразийский экономический союз. Тогда же Путин объявил, что Россия присоединяется к планам АСЕАН по созданию сети "умных городов", отметив, что в РФ "лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является столица – Москва".

По итогам саммита 2018 года стороны приняли совместное заявление о дальнейшем развитии отношений. В частности, страны условились "наращивать экономическое сотрудничество вопреки усиливающемуся протекционизму, закреплять международную торговлю и инвестиции в качестве важной движущей силы устойчивого экономического роста и развития, сокращения социального неравенства и обеспечения лучшего будущего для народов наших стран".

В 2019 году тогда еще министр экономического развития России Максим Орешкин (ныне помощник президента РФ) в разговоре с журналистами признал, что у торгово-экономических отношений России со странами АСЕАН есть значительный нереализованный потенциал. "Да, у нас неплохо растет товарооборот, но, в сравнении с тем рынком, который есть, с теми возможностями, которые есть на рынке АСЕАН, мы, конечно, совместно с коллегами недорабатываем", — подчеркнул тогда Орешкин.

В 2020 году страны-участницы АСЕАН приступили к созданию крупнейшей в мире зоны свободной торговли в Азии. Десять государств ассоциации, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали соответствующее соглашение о сниженных торговых пошлинах. Суммарное население этих стран, на которые приходится 30% мировой экономики, — 2,2 миллиарда человек.

Другой важный аспект взаимоотношений России и АСЕАН касается региональной безопасности. Тема приобретает особую актуальность на фоне появления нового военного блока AUKUS, в который входят США, Британия и Австралия. Их первой совместной инициативой стало строительство атомных подлодок для австралийского флота — ради этого Канберра разорвала контракт с Францией, предусматривающий поставку 12 дизель-электрических субмарин на 56 миллиардов евро.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что появление AUKUS ставит под удар всю архитектуру безопасности в Азии, создает предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений. Об аналогичных угрозах говорил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Совете по внешней и оборонной политике. Как заявил министр, создание нового блока "идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН".

Вьетнамская газета "Нян зан" также сообщала, что одной из основных тем, вынесенных на обсуждение на 38-м и 39-м саммитах АСЕАН 26-28 октября, будет борьба с коронавирусом. В сентябре у Путина состоялся телефонный разговор с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком. По сообщению Кремля, тогда зарубежный лидер высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства "Спутника V" во Вьетнаме.