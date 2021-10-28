МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Госдолг российских регионов на данный момент составляет около 2,6 триллиона рублей, или 26% от их налоговых и неналоговых доходов, что является безопасным уровнем, заявил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин. Минфин планирует удерживать госдолг России в пределах 20% ВВП

Счетная палата в четверг опубликовала отчет по итогам анализа состояния госдолга регионов РФ и перспектив его оптимизации. По итогам 2020 года он вырос на 380 миллиардов, до 2,5 триллиона рублей.

"Государственный долг регионов составляет порядка 2,6 триллиона рублей в целом по всей стране (около 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов). Это говорит о том, что госдолг находится на безопасном уровне. В целом по стране уровень долга не растет, напротив, он даже несколько сократился. Так, например, уровень задолженности по рыночным заимствованиям с начала года сократился на 243 миллиарда рублей, или на 18%", — прокомментировал Горнин, слова которого приводятся в сообщении Счетной палаты.

Он отметил, что сейчас два региона имеют госдолг, который превышает 100% доходов, но ситуация в них регулируется, руководство проводит ответственную долговую политику для сокращения объемов.

"Сегодня субъекты имеют достаточно высокий уровень сбалансированности бюджета, темп роста их доходов составил 26% по состоянию на 1 октября 2021 года. Прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов и в целом составляет 20% относительно 2019 года. Сейчас особое внимание нужно уделить укреплению налоговой базы регионов, которая в большей степени и привела к перевыполнению доходной части бюджета. Важно, чтобы регионы направляли те дополнительные доходы, которые сформировались в этом году, в том числе на снижение задолженности по рыночным заимствованиям регионов", — добавил первый замглавы Минфина.

Он напомнил, что для стабилизации ситуации с ростом госдолга утверждены меры поддержки. "В целях снижения долговой нагрузки было принято решение провести в текущем году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в декабре 2020 года, а также предоставить 29 субъектам порядка 322 миллиардов рублей бюджетных кредитов на замещение рыночной задолженности. Рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. Из этого следует, что уровень рыночного долга субъекта может расти только пропорционально росту собственных доходов", — указал Горнин.