Госдума обсудит в I чтении проекты бюджетов и соцфондов России на 2022-2024 годы
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов.
Согласно внесенному правительством проекту, доходы бюджета России на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023 год – 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024 год – 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы — 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП).
В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году – в 0,3 триллиона (0,2% ВВП). На 2024 год предполагается дефицит, ожидаемый на уровне 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).
При формировании проекта бюджета на трехлетку кабмин исходил из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.
Госдума также рассмотрит в первом чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022-2024 годы. Профильные комитеты Госдумы поддерживают все четыре законопроекта, но против их принятия выступает фракция "Справедливая Россия — За правду". По мнению главы фракции Сергея Миронова, законопроекты не направлены на реальную борьбу с бедностью.
Проект федерального бюджета не поддерживает и фракция КПРФ, которая, в частности, выступает против дальнейшего накопления средств в ФНБ. Фракция считает, что средств в фонде уже достаточно и они должны расходоваться на поддержку предприятий в кризисных ситуациях, связанных с ковидом, либо на стимулирование экономического роста. А обслуживание госдолга, привлекаемого для погашения дефицита бюджета, обходится дороже, чем доходы от инвестирования средств ФНБ, считает первый зампред бюджетного комитета от КПРФ Михаил Щапов.
Несмотря на это, проблем с принятием законопроектов не будет, поскольку их поддерживает фракция "Единая Россия", в которую входит более 300 депутатов.
https://1prime.ru/state_regulation/20211028/835058616.html