МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов. Эксперты рассказали, на что потратят новый бюджет России

Согласно внесенному правительством проекту, доходы бюджета России на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023 год – 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024 год – 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы — 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП).

В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году – в 0,3 триллиона (0,2% ВВП). На 2024 год предполагается дефицит, ожидаемый на уровне 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).

При формировании проекта бюджета на трехлетку кабмин исходил из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.

Госдума также рассмотрит в первом чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022-2024 годы. Профильные комитеты Госдумы поддерживают все четыре законопроекта, но против их принятия выступает фракция "Справедливая Россия — За правду". По мнению главы фракции Сергея Миронова, законопроекты не направлены на реальную борьбу с бедностью.

Проект федерального бюджета не поддерживает и фракция КПРФ, которая, в частности, выступает против дальнейшего накопления средств в ФНБ. Фракция считает, что средств в фонде уже достаточно и они должны расходоваться на поддержку предприятий в кризисных ситуациях, связанных с ковидом, либо на стимулирование экономического роста. А обслуживание госдолга, привлекаемого для погашения дефицита бюджета, обходится дороже, чем доходы от инвестирования средств ФНБ, считает первый зампред бюджетного комитета от КПРФ Михаил Щапов.

Несмотря на это, проблем с принятием законопроектов не будет, поскольку их поддерживает фракция "Единая Россия", в которую входит более 300 депутатов.