МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящаяся на головную компанию, по итогам января-сентября 2021 года составила 5,655 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении в 3,7 раза, сообщается в отчете компании. Чистая прибыль Ford в первом полугодии составила 3,8 миллиарда долларов

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 1,4 доллара против 0,38 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 8,2%, до 98,663 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Ford в третьем квартале снизилась в годовом выражении на 23%, до 1,832 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,45 доллара против 0,6 доллара в третьем квартале 2020 года. Квартальная выручка компании уменьшилась на 5%, до 35,683 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что нехватка полупроводниковых остается "вызовом" для Ford, однако в июле-сентябре ситуация заметно улучшилась по сравнению со вторым кварталом.

После закрытия торгов акции Ford дорожают почти на 7%.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 191 тысячи сотрудников по всему миру.