МОСКВА, 28 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Контракты на золото в среду выросли в цене, получив поддержку ввиду ослабления доллара США и снижения доходности казначейских облигаций. При этом цены уже вторую сессию подряд оставались ниже ключевой отметки в 1800 долларов за тройскую унцию. Цена на золото снижается на рисковых настроениях

"Цены на золото столкнулись с некоторым сопротивлением на уровне 1800 долларов за унцию и затрудняются превысить его", — отметил Джефф Райт, инвестиционный директор Wolfpack Capital.

"Если демократы (в США) достигнут соглашения внутри партии по поводу законопроекта о масштабном наращивании социальных расходов, то котировки могут отметиться некоторым ростом в случае ослабления доллара", — сказал он. Тем не менее, в последнее время американская валюта демонстрировала "довольно существенную устойчивость, поскольку доходность 10-летних гособлигаций США держалась выше 1,5%", добавил эксперт.

"Если не произойдет увеличения спроса на активы-убежища, я не рассчитываю на рост котировок золота выше 1800 долларов за унцию, и вижу более значительный потенциал для снижения цен после наблюдавшегося на прошлой неделе подъема", — заявил Райт.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,3%, до 1798,80 доллара за унцию, в течение дня кратковременно достигнув максимума 1800 долларов за унцию. Во вторник котировки упали на 0,7%.

Тем временем декабрьские контракты на серебро прибавили 0,4%, достигнув 24,191 доллара за унцию.

На рынке драгоценных металлов отмечаются некоторые умеренные покупки, так как напряженность межу США и КНР, похоже, растет. Крупнейшему китайскому телекоммуникационному оператору China Telecom запретили вести бизнес в США. В понедельник Федеральная комиссия по связи США решила прекратить деятельность подразделения упомянутой китайской компании, ссылаясь на "существенные риски для национальной безопасности и правопорядка".

На таком фоне доходность 10-летних казначейских облигаций на момент написания статьи снизилась примерно до 1,529%, а индекс доллара ICE опустился на 0,2%.

Ослабление доллара США и снижение доходности облигаций, как правило, благоприятны для золота. Недавно цены на этот металл впервые за 6 недель поднялись в район 1800 долларов, поскольку опасения по поводу ускорения инфляции оказывали поддержку золоту.

Снижение цен на металл во вторник связывают с фиксацией прибыли. Однако потенциал снижения ограничен такими факторами, как неопределенность экономических перспектив из-за COVID-19, считает аналитик Джим Викофф из Kitco.com. Между тем, заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились на 0,4% против ожидавшегося снижения на 1%. Заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов в сентябре выросли на 0,8%.

Декабрьские фьючерсы на медь подешевели примерно на 2,2%, до 4,39 доллара за фунт.

"На рынке меди сохраняется восходящий тренд, фьючерсы торгуются вблизи многомесячных максимумов", — отметили в среду аналитики Sevens Report Research. "Вместе с тем рынку потребуются позитивные экономические данные, указывающие на возможный рост спроса, чтобы цены смогли вырасти к 5,00 долларам, новому рекордному максимуму", — добавили они.

"Таким образом, позитивная динамика на рынке меди, если она связана с опасениями по поводу предложения, является обнадеживающим важным сигналом", — считают аналитики.

Между тем, январские фьючерсы на платину на COMEX снизились в цене на 1,3%, до 1019,30 доллара за унцию. Декабрьские фьючерсы на палладий подешевели на 1,5%, до 1974,30 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ