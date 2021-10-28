МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay в январе-сентябре 2021 года увеличилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,639 миллиарда долларов, говорится в отчете компании. Чистая прибыль eBay в первом полугодии выросла в 2,7 раза

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила по итогам отчетного периода 17,16 доллара против 6,65 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-сентябрь выросла на 21,6%, до 7,807 миллиарда долларов.

Чистая прибыль eBay в третьем квартале упала в годовом выражении в 2,5 раза, до 264 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,41 доллара против 0,95 доллара. Квартальная выручка снизилась на 10% и составила 2,501 миллиарда долларов. Число активных покупателей в третьем квартале снизилось на 5%, до 154 миллионов человек.

В четвертом квартале компания ожидает выручку в размере 2,57-2,62 миллиарда долларов, а разводненную прибыль на акцию в диапазоне 0,72-0,76 доллара.

После закрытия основных торгов акции eBay падают на 4,8%.

eBay Inc. была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.