МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз турецких мандаринов из-за превышения максимально допустимого уровня а хлорпирифос, сообщается на сайте ведомства. Биолог рассказал, как выбрать вкусные мандарины

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие"… нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", — говорится в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, мандарины, в которых обнаружено превышение пестицида, завозили из Турции. Подчеркивается, что для недопущения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний с 29 октября приостанавливается ввоз турецких мандаринов на территорию России. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.