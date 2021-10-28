Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов с 29 октября из-за превышения уровня пестицида
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз турецких мандаринов из-за превышения максимально допустимого уровня а хлорпирифос, сообщается на сайте ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие"… нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", — говорится в сообщении.
Согласно данным Роспотребнадзора, мандарины, в которых обнаружено превышение пестицида, завозили из Турции. Подчеркивается, что для недопущения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний с 29 октября приостанавливается ввоз турецких мандаринов на территорию России. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.