МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Запасы авиакеросина у казахстанской авиакомпании SCAT достигли критического уровня в связи с дефицитом топлива на рынке, авиаперевозчик просит правительство страны вмешаться в ситуацию, говорится в сообщении пресс-служба компании.

Пресс-служба аэропорта Нур-Султана в среду сообщила, что авиаперевозки в аэропорту столицы находятся на грани срыва из-за перебоев в поставках авиационного топлива. По данным воздушной гавани, она уже ввела ограничения на заправку для грузовых рейсов.

"В настоящий момент запасы авиакеросина в компании достигли критического уровня. В трех городах ситуация дошла до своего пика: запасов авиационного топлива в Актау у компании достаточно лишь на ближайшие четыре дня, а в Актобе и столичном аэропорту — на два", — говорится в пресс-релизе "Газпром экспорт" поставил в Казахстан СПГ, произведенный "Новатэком"

Согласно сообщению, "стараясь обеспечить стопроцентное выполнение расписания вылетов, но при этом не получая необходимых объемов авиатоплива, компания обнулила собственные запасы в большинстве аэропортов Республики Казахстан".

"Рейсы из Нур-Султана, к примеру, могли быть приостановлены уже в этот вторник. SCAT смог предотвратить остановку вылетов, закупив небольшой объем топлива по двойному тарифу. Этого ресурса хватит лишь на два дня бесперебойного обеспечения авиасообщения", — сообщает компания.

По данным авиакомпании, значительное снижение объемов производства авиационного топлива привело к тому, что авиаперевозчик не только недополучил необходимую норму, но и вынужден закупать мелкие объемы по завышенным ценам. В свою очередь закупка авиационного топлива у иностранных экспортеров в настоящий момент также не может быть обеспечена ввиду высокой потребности в топливе на собственных рынках компаний-экспортеров.

"В сложившейся ситуации требуется срочное вмешательство правительства для бесперебойной поставки авиационного топлива всем субъектам авиационного рынка республики", — заключили в компании.