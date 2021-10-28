МОСКВА, 28 окт ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в прошедшем квартале выросла на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,29 триллиона вон (10,5 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании. Samsung не планирует изменений в операционной деятельности

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 10,5% и составила 73,98 триллиона вон (63,2 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 15,82 триллиона вон (13,5 миллиарда долларов), увеличившись на 28% в годовом выражении.

Прибыль на акцию составила 1 776 вон (1,5 доллара) против 1 364 вон (1,2 доллара) в третьем квартале 2020 года.

В текущем квартале компания ожидает роста спроса на серверы благодаря увеличению инвестиций в этой сфере.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.