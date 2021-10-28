МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) вновь сохранил учётную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам его октябрьского заседания. Япония создаст фонд в $875 млн для защиты экономической безопасности

Согласно результатам заседания, восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку, на уровне минус 0,1%, в январе 2016 года.

Кроме того, центробанк планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Регулятор также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца марта. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен, отметил ЦБ.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов.

Банк Японии вновь обращает внимание на то, что будет внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и без колебаний примет дополнительные меры смягчения кредитно-денежной политики в случае необходимости. В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский ЦБ ожидает, что сохранит ставку на нынешнем или более низком уровне.