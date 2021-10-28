МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 октября, снизилось на 10 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 281 тысячи, снова обновив минимум с марта 2020 года, сообщило в четверг министерство труда страны. ВВП США в третьем квартале вырос на 2%

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали сохранения показателя на первоначальном уровне предыдущей недели в 290 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 16 октября, был пересмотрен до 291 тысячи. Снижение показателя длится уже четвертую неделю подряд.

Кроме того, среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 20,75 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели — до 299,25 тысячи. Предыдущий показатель был пересмотрен до 319,75 тысячи с 320 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 октября, снизилось на 237 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,243 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,48 миллиона с 2,481 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.