МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ сентябре замедлился до 3,4% после 3,7% в августе, при этом в третьем квартале экономика выросла на 4% в годовом выражении, в январе-сентябре — на 4,6%, сообщило в пятницу Минэкономразвития. Власти России объяснили прекращение поставок энергетического угля Украине

"В сентябре ВВП, по оценке, был выше допандемического уровня на 0,8% (в августе 0,4% к 4 кварталу 2019 года с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП в сентябре, по оценке, составил 3,4% год к году (к сентябрю 2019 года: 0,7%)", — говорился в докладе министерства о ситуации в экономике.

"В третьем квартале, по оценке, темп роста ВВП составил 4,0% год к году (к третьему кварталу 2019 года – 0,4%), по итогам января–сентября – 4,6% год к году (плюс 1% к 9 месяцам 2019 года)", — подсчитали в министерстве.

По итогам 2021 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 4,2%.