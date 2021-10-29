МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2021 года ускорили рост до 8,1% в годовом выражении с 7,4% во втором, а за девять месяцев выросли на 4,1%, говорится в докладе Росстата. Безработица в России в сентябре снизилась до исторического минимума

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,1%, в январе- сентябре 2021 года по сравнению с в январем-сентябрем 2020 года — на 4,1%", — говорится в документе.

В публикации Росстата уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале 2021 года и по итогам первого полугодия. По новой оценке, рост реальных располагаемых доходов во втором квартале составил 7,4% (а не 6,8%, как сообщалось ранее), в первом полугодии — 2% (прежняя оценка — рост на 1,7%). В первом квартале реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,7%.

В 2020 году реальные располагаемые доходы населения показывали положительную динамику лишь в первом квартале, когда рост составил 1,9%. Максимальное снижение было зафиксировано по итогам второго квартала — на 7,1%. В третьем квартале падение замедлилось до 4,7%, в четвертом — до 1,2%. По итогам года реальные доходы россиян снизились на 2,8%.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году реальные располагаемые денежные доходы россиян вырастут на 3,1%. Однако эта оценка может быть понижена из-за повышения прогноза по инфляции на текущий год до 7,4% с 5,8%.

Росстат в 2019 году отказался от публикации ежемесячных данных о денежных доходах населения и теперь публикует их ежеквартально.

РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ

Рост реальных заработных плат в России в августе замедлился до 1,5% в годовом выражении после 2,2% в июле, свидетельствует данные Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с июлем 2021 года реальные зарплаты в РФ в августе снизились на 5,5%. В январе-августе текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 3% в годовом выражении.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2021 года составила 52 355 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,3% (в январе-августе 2021 года — на 9,2%)", — говорится в докладе статистического ведомства.

Как ранее сообщал Росстат, в первом полугодии реальные зарплаты россиян выросли на 3,4% год к году (в первом квартале они выросли на 1,6%, во втором квартале — на 5,5%).