МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур США, сообщили в пятницу в Минэкономразвития РФ. Россия в августе поднялась на второе место по экспорту нефти в США

Минторг США в августе заявлял о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу. В пояснении к документу было сказано, что расследование было инициировано в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.

"Министерство торговли США 29 октября 2021 года опубликовало меморандум, в котором подтвердило отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса России как страны с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур", — сообщили в министерстве на просьбу прокомментировать.

В российском министерстве отмечают, что решение Минторга США подразумевает, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к Всемирный торговой организации.

"Решение принято по результатам анализа, проводимого Минторгом США на основании заявления, поданного 30 июня 2021 года американскими производителями карбамидно-аммиачной смеси. В ходе данной процедуры Минторгом США были рассмотрены комментарии заинтересованных сторон и проведены публичные слушания. Минэкономразвития России, а также российские экспортеры и другие заинтересованные стороны приняли участие во всех этапах процедуры", — также рассказали в российском ведомстве.

В министерстве экономического развития РФ напомнили, что рыночный статус был предоставлен нашей стране Минторгом США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой.

"Для таких стран в законодательстве США предусмотрен особый метод определения демпинга, при котором экспортные цены сравниваются не с ценами и издержками в стране экспорта, а с суммой связанных с этим товаром издержек и прибыли в третьей стране, экономика которой считается рыночной, или с ценой аналогичного товара в такой третьей стране. Использование такого метода ухудшает возможности экспортеров для защиты их интересов и зачастую приводит к завышенным антидемпинговым пошлинам", — пояснили в МЭР.

"Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны Минторг США проводит впервые. Решение Минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем, оно дает позитивный сигнал о том, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО", — заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, слова которого приводит пресс-служба.