МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Коронавирус SARS-CoV-2 не создали в качестве биологического оружия, заявило разведывательное сообщество США. Соответствующий доклад размещен 29 октября на сайте аппарата директора Национальной разведки.

"Мы считаем, что этот вирус не был разработан как биологическое оружие", — отмечается в тексте документа.

Большинство подведомственных разведсообществу учреждений также не считают, что новый коронавирус "подвергся изменению методами генной инженерии". В то же время два ведомства полагают, что для подобных оценок "недостаточно данных".

Отмечается также, что официальные лица Китая не знали об этом вирусе до того момента, как возникла первоначальная вспышка COVID-19 в Ухане в декабре 2019 года.