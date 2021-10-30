МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Есть риски глобальной инфляции в мире, важно не допустить раскручивание спирали, а нормализовать бюджетную политику, заявил президент России Владимир Путин. Путин оценил кризисные явления на энергетических рынках

Выступая на саммите G20, он отметил, что избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках: энергия, продовольствие и т.д. Базовая причина этих явлений — серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках, добавил президент РФ.

"Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство", — сказал Путин.

"Поэтому важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан", — отметил он.