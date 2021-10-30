МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Есть риски глобальной инфляции в мире, важно не допустить раскручивание спирали, а нормализовать бюджетную политику, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на саммите G20, он отметил, что избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках: энергия, продовольствие и т.д. Базовая причина этих явлений — серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках, добавил президент РФ.
"Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство", — сказал Путин.
"Поэтому важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан", — отметил он.