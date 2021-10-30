ВАШИНГТОН, 30 авг — ПРАЙМ. Лидеры G20 единогласно поддержали введение глобального налога на транснациональные корпорации, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. Лавров заявил о поддержке Россией центральной роли ВОЗ

Новация, одобренная на саммите в Риме, предполагает налогообложение компаний с годовым доходом от 750 миллионов евро по ставке не менее 15% вне зависимости от юрисдикции.

"Сегодня каждый глава государства G20 одобрил историческое соглашение о новых международных налоговых правилах, включающих глобальный минимальный налог, который остановит разрушительную гонку ко дну корпоративного налогообложения", — сказано в заявлении Йеллен.

Страны намерены подписать многостороннюю конвенцию, снижающую стимулы к переводу рабочих мест и капиталов в юрисдикции с более выгодным налоговым режимом, в 2022 году с имплементацией в 2023 году.

"Сделка преобразит мировую экономику в пространство, более благоприятное для американских предпринимателей и рабочих. Вместо того, чтобы конкурировать с предложением более низких ставок, Америка будет конкурировать за счет умений наших людей, наших идей, способности к инновациям", — сказала Йеллен.