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США и ЕС достигли соглашения по спору о пошлинах на сталь и алюминий
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США и ЕС достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом. Речь идет о пошлинах на... ПРАЙМ, 30.10.2021
экономика, мировая экономика, новости, ес, сша, пошлины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 30 окт — ПРАЙМ. США и ЕС достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом.
Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из ЕС, которые администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году.
"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу", — передает агентство.
Подчеркивается, что пошлины не будут отменены полностью, но "некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин".