ВАШИНГТОН, 30 окт — ПРАЙМ. США и ЕС достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом. Байден заявил о важности "адекватных" поставок топлива на мировой рынок

Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из ЕС, которые администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу", — передает агентство.

Подчеркивается, что пошлины не будут отменены полностью, но "некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин".