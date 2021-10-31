МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что саммит G20 добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом.

"Это был сложный год, отмеченный огромными глобальными вызовами, из которых критическими являются пандемия, … постоянное экономическое восстановление и борьба с климатическим кризисом. Я считаю, что мы добились осязаемого прогресса в каждом из этих вопросов, в частности из-за намерения этого добиться, с которым сели за стол переговоров США", — сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам саммита G20.

Байден также заявил о разочаровании от того факта, что Россия и КНР де-факто "не пришли" на саммит.

"Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", — сказал Байден.

"Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия", — добавил президент США.