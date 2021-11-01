МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в российских регионах летом этого года составил 4,6%, что на 1,7 процентного пункта ниже пикового значения третьего квартала прошлого года, при этом самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии, самый низкий – в Санкт-Петербурге, ЯНАО и Москве, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы регионы с самой плохой платежной дисциплиной

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ

После непростого 2020 года, когда во всем мире пандемия коронавируса привела к спаду в экономике, в текущем году многие экономические показатели в России (производство, торговля, прибыли и прочие) демонстрируют положительную динамику. На этом фоне безработица не стала исключением.

Как поясняют эксперты, по мере адаптации многих предприятий к новым экономическим реалиям ситуация в сфере занятости стала улучшаться. Согласно данным Росстата, численность безработных в июне-августе 2021 года составила в России 3,45 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы 4,6%.

Для сравнения на начало 2021 года было почти 4,6 миллиона безработных, а пик безработицы отмечался в июле-сентябре 2020 года, когда ищущих работу было 4,8 миллиона человек, а уровень безработицы составлял 6,3%. Таким образом, после пика в третьем квартале 2020 года 1,35 миллиона человек нашли работу, а уровень безработицы сократился на 1,7 процентного пункта.

Аналитики отмечают, что уровень безработицы существенно зависит от социальных факторов. Во втором квартале 2021 года мужчины оказывались безработными несколько чаще, чем женщины. При этом отличия все же не носят радикальный характер (5% и 4,9% соответственно). Однако в некоторых населенных пунктах разница намного более заметная. Согласно данным Росстата, в среднем в городах уровень безработицы во втором квартале 2021 года был на уровне 4,3%, а в российских селах и деревнях — 7%.

ПОИСК РАБОТЫ

Также большую роль в процессе поиска работы играет возраст человека. По статистике, 28% молодых людей до 20 лет не имеют работы, но хотят трудиться. В возрастной группе от 20 до 25 лет уровень безработицы во втором квартале 2021 года составлял 12,9%. В среднем возрастном диапазоне (от 25 до 50 лет) доля безработных составляет 4,6%, а вот среди людей старшего поколения безработица намного ниже – 3,7%. Названы российские регионы-лидеры кредитного благополучия

Аналитики объясняют это тем, что с возрастом, как правило, опыт работника растет, что зачастую ценится работодателями, кроме того, амбиции у людей старшего поколения несколько ниже, поэтому они более охотно соглашаются на предлагаемые условия работы.

На поиск работы во втором квартале 2021 года у жителей российских регионов в среднем уходило 6,9 месяца, при этом почти 22,6% безработных искали работу год и более, то есть почти у четверти не нашедших свое место на рынке труда безработица приобретала черты застойной. При этом большинство безработных находили работу намного быстрее – до трех месяцев успешный поиск работы длился у трети соискателей.

РАЗНИЦА В 15 РАЗ

Как показывает исследование, безработица крайне неоднородна и зависит от множества факторов. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости подготовили очередной рейтинг регионов РФ по уровню безработицы по итогам июня-августа 2021 года на основе данных Росстата. Он показал, что уровень безработицы варьируется от 1,9% в Санкт-Петербурге до 30,5% в Республике Ингушетия. Таким образом, минимальное и максимальное значение безработицы среди регионов России отличается в 15 раз. Представлен рейтинг по финансовому благополучию регионов России

Согласно результатам рейтинга, в 44 регионах РФ уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. При этом в восьми регионах она меньше 3%, еще в 20 регионах находится в диапазоне от 3% до 4%. Замыкают рейтинг восемь субъектов РФ, где уровень безработицы превышает 10%.

По итогам текущего рейтинга самый низкий уровень безработицы наблюдается в Санкт-Петербурге (1,9%), Ямало-Ненецком автономном округе (2,0%), Москве (2,5%). Следом за первой тройкой расположились: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан и Чукотский автономный округ.

В восьми регионах уровень безработицы превышает 10%. При этом наиболее сложная ситуация с занятостью складывается в Республике Ингушетия, где уровень безработицы составил 30,5%. Остальные регионы из нижней части таблицы также демонстрируют высокий уровень безработицы, но все же кратно лучше, чем в Ингушетии.

В Дагестане уровень безработицы составляет 14,9%, в Тыве – 14,0%, в Северной Осетии – Алании – 13,2%, в Карачаево-Черкесской республике – 12,8%, в Чечне – 12,8%, в Республике Алтай – 10,7%, в Кабардино-Балкарии – 10,3%.

По сравнению с результатами годичной давности во всех 85 регионах уровень безработицы снизился, однако масштабы снижения оказались также очень неравномерными. В пределах одного процентного пункта снижение безработицы наблюдалось в 21 регионе, в пределах от одного до двух процентных пунктов снижение безработицы отмечено еще в 26 регионах России. При этом в семи регионах безработица снизилась более чем на четыре процентных пункта. Лидерами по улучшению ситуации с безработицей стали Чеченская Республика и Республика Тыва, где доля безработных за год снизилась более чем на восемь процентных пунктов.

Среднее время поиска работы также заметно отличается, как и уровень безработицы, от региона к региону. Во втором квартале 2021 года время поиска работы в среднем по стране составляло 6,9 месяца и варьировалось от 2,5 месяца до 13,2 месяца по регионам. Наименьший средний срок поиска работы отмечается в Кировской области (2,5 месяца), в Костромской области (4 месяца), в Ямало-Ненецком автономном округе (4,1 месяца), в Санкт-Петербурге (4,2 месяца) и Калужской области (4,3 месяца).

Наибольший срок поиска работы при этом был в Карачаево-Черкесской Республике, который составил 13,2 месяца. Далее следуют Забайкальский край (11,2 месяца), Республика Северная Осетия–Алания (10,9 месяца), Волгоградская область (10, 9 месяца), Чеченская Республика (10,1 месяца).

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