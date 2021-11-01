МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ не войдет действующая сейчас норма, позволяющая контрольным органам приостанавливать работу предприятия на 90 дней за санитарные, экологические и другие нарушения, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. В России предложили значительно повысить штрафы для бизнеса

"Очень важное изменение в проекте нового КоАП касается взаимоотношений бизнеса и контролирующих органов. До сих пор в качестве санкции за определенные правонарушения, например, санитарных или экологических правил, предусмотрена приостановка деятельности предприятия на 90 дней, и для многих бизнесов это означает крах. Проект нового кодекса этого административного наказания не содержит", — сказала Рукавишникова.

Она уточнила, что, согласно проекту нового КоАП, подобная мера все же может быть применена, но уже только в качестве обеспечительной, а не карательной, то есть для обеспечения устранения нарушений. При этом, если они реально устранены, можно повторно пригласить инспектора и снять ограничения в любой момент.

"Во-первых, это означает, что госорганы будут стремиться не наказать бизнес, нарушающий определенные правила, а реально стимулировать предпринимателей соблюдать установленные правила. Во-вторых, такое решение существенно снизит коррупционные риски, что также пойдет на пользу бизнесу, государству и обществу", — убеждена сенатор.

Читайте также:

Юристы объяснили, за что владельцам квартир грозят большие штрафы