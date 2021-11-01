МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство подготовило долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Для реализации документа будет разработана соответствующая дорожная карта. Песков рассказал о переходе России на низкоуглеродное производство

"По поручению президента правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития, она рассчитана на длительный период. Цель этой стратегии — адаптировать нашу экономику к глобальному энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, значительные структурные изменения предполагается провести уже в течение ближайшего десятилетия. Уточняется, что стратегия рассчитана до 2050 года. "Новая стратегия позволит увязать цели международной климатической повестки с возможностями и интересами нашей экономики", — сказал Мишустин.

Документ содержит мероприятия по конкретным отраслям: энергетика, промышленность, ЖКХ, транспорт, строительство, обращение с отходами производства и потребления, сельское и лесное хозяйство.

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Мишустин в понедельник также утвердил стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, сообщиает пресс-служба кабмина. "Достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики — такие цели заявлены в новой стратегии низкоуглеродного развития, которую своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в стратегии, как отмечает пресс-служба правительства, заложены два сценария — инерционный и целевой (интенсивный), и целевой сценарий взят за основу. В нем в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.

"Новая стратегия позволит увязать цели международной климатической повестки с возможностями и интересами нашей экономики", — сказал Мишустин. Документ содержит мероприятия по конкретным отраслям: энергетика, промышленность, ЖКХ, транспорт, строительство, обращение с отходами производства и потребления, сельское и лесное хозяйство. План мероприятий по реализации стратегии планируется разработать в течение шести месяцев, этим займется Минэкономразвития.