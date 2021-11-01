МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 60,8% со значения сентября в 61,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Фьючерсы на индексы США растут на общем оптимизме

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения индикатора до 60,4%.

Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны вырос до 52% с уровня сентября в 50,2%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.