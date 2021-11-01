МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В ФРГ считают "позитивным сигналом для трансатлантических отношений" сближение США и ЕС по вопросу пошлин, заявили в понедельник в федеральном союзе немецкой промышленности (BDI).

"Это позитивный сигнал для трансатлантических отношений, когда в этом сложном торговом споре произошло сближение всех вовлеченных сторон. Теперь должны последовать дальнейшие шаги. Импорт из ЕС не угрожает национальной безопасности США. Установление квоты на импорт стали и алюминия в США из ЕС не соответствует требованиям ВТО и поэтому может быть только временным решением. Тарифы в размере 25 и 10 процентов, которые взимаются сверх квот беспошлинной торговли, все еще очень высоки", — говорится в заявлении союза, поступившем в РИА Новости.

"Многое еще предстоит сделать для трансатлантических партнеров, в том числе и в других областях: ЕС и США также должны работать в рамках недавно созданного Совета по торговле и технологиям (TTC), чтобы отменить все тарифы на промышленные товары и признать соответственные оценки в отношении друг друга", — считает организация.

В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК, ведущая дела во Всемирной торговой организации от имени Евросоюза, приостановит разбирательство с США в ВТО по поводу пошлин на сталь и алюминий.

В то же время США объявили, что они больше не будут применять пошлины из так называемого "раздела 232" на определенный объем поставок стали и алюминия из ЕС в рамках "тарифных квот". Квоты равняются историческим объемам экспорта стали и алюминия из ЕС в США, заявили ранее в Еврокомиссии. Это тот объём стали и алюминия, которые поставлялись в Штаты из союза до введения пошлин в 2018 году, пояснили в ЕК.

Эти пошлины были введены в США с июня 2018 года и касались 6,4 миллиарда евро европейского экспорта стали и алюминия в год в эту страну. Дополнительные тарифы, примененные с февраля 2020 года, затронули ещё около 40 миллионов евро экспорта из ЕС.

Евросоюз в ответ на это ещё в июне 2018 года ввел ответные пошлины (так называемые меры для сбалансирования ситуации) на импорт из США на сумму 2,8 миллиарда евро.

Остальные меры, охватывающие экспорт из Штатов в союз на сумму до 3,6 миллиарда евро, должны были вступить в силу 1 июня 2021 года. Но ЕС отложил действие этих мер до 1 декабря, чтобы дать сторонам возможность найти решение проблемы. После последнего заявления США действие всех этих мер Евросоюза планируется приостановить.