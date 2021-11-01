МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Законодательное собрание Владимирской области внесло в Госдуму РФ проект о зачислении половины прибыли с акцизов на сигареты и иную табачную продукцию в бюджеты регионов, следует из данных нижней палаты российского парламента.

Сообщается, что проект внесен несмотря на отрицательное заключение российского правительства. Сейчас акцизные доходы на табачные изделия идут в федеральный бюджет. Проект предлагает разделить поступления. 50% направлять в федеральный, а другую половину — в региональные бюджеты.

Правительство инициативу не поддержало, так как в документе не определены источники компенсации выпадающих доходов федерального бюджета. Обеспечение сбалансированности бюджетов российской бюджетной системы "потребует перераспределения отдельных государственных полномочий на региональный уровень", заключает кабмин.