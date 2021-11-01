МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк России допускает медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ. Банк России предупредил о риске роста инфляции в 2022 году

"В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего медленного сокращения спроса на ипотечные кредиты и недвижимость вплоть до достижения такого уровня, при котором спрос, финансируемый за счет ипотечных кредитов, будет соразмерен возможностям застройщиков наращивать предложение жилой недвижимости", — сказано в сообщении.

Такое развитие ипотечного рынка, способствуя росту строительства и повышению доступности жилья, не будет создавать рисков избыточного роста цен на жилье, чрезмерной закредитованности населения и ухудшения качества банковских активов, добавили в ЦБ.