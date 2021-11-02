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В Кабуле прогремело два взрыва
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Два взрыва прогремели во вторник рядом с военным госпиталем в столице Афганистана Кабуле, сообщил РИА Новости источник. Согласно данным, террорсит-смертник произвел атаку в... ПРАЙМ, 02.11.2021
экономика, новости, афганистан, взрыв
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАБУЛ, 2 ноя — ПРАЙМ. Два взрыва прогремели во вторник рядом с военным госпиталем в столице Афганистана Кабуле, сообщил РИА Новости источник.
Согласно данным, террорсит-смертник произвел атаку в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения. Взрывы произошли один за другим, ведется стрельба.