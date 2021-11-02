КАБУЛ, 2 ноя — ПРАЙМ. Два взрыва прогремели во вторник рядом с военным госпиталем в столице Афганистана Кабуле, сообщил РИА Новости источник.

Согласно данным, террорсит-смертник произвел атаку в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения. Взрывы произошли один за другим, ведется стрельба.